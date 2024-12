S.A. 15 novembre 2021 Basket D: Genneruxi troppo forte per la Coral Nel weekend la formazione algherese ha subito in casa la rimonta e sconfitta contro la A.S.D. Genneruxi, nella partita valida per la sesta giornata del campionato regionale di Serie D. Al Pala Corbia finisce 78-84



ALGHERO - La A.S.D. Genneruxi ha battuto la Coral sabato scorso nella partita valida per la sesta giornata del campionato regionale di Serie D di basket. La formazione algherese rimane in controllo tutta la partita, subendo però la rimonta nel terzo e quarto periodo.



Al Pala Corbia finisce 78-84. Arriva la terza sconfitta in campionato per la Basket Coral ‘93, che gioca una partita di sorpassi alternati; nel secondo tempo arriva la risposta ospite che porta la formazione cagliaritana alla vittoria.



Il quinto fallo di Musso e l’inesperienza dei giovani penalizzano la

squadra di Mulas, che perde palla nell’azione del pareggio, non

riuscendo così a concludere la rimonta dopo il parziale decisivo del

Genneruxi.



A.S.D. Coral ‘93 - A.S.D. Genneruxi 78-84

Parziali: 17-12; 15-27; 20-12; 26-33.

Progressivi: 17-12; 32-39; 52-51; 78-84.

A.S.D. Coral ‘93: Monte NE, Tilloca, Guarino E., Bonalume 17, Guarino

F. 9, Musso 9, Muroni 7, Barraccu 4, Maltagliati, Bertolini F. 13,

Piras 4, Bertolini L. 15. All. Mulas.

A.S.D. Genneruxi: Ancona 13, Angius M. NE, Putzu 4, Madasi 2, Pani 7,

Zonta 6, Angius L. 37, Rubio 9, Monaci 3, Palmieri 3, Serra NE. All.

Massa.



Nella foto: un'azione della partita