S.A. 15 novembre 2021 Ladri notturni al Tecnico e Industriali Nel primo fine settimana di novembre c´è stata una doppia irruzione ad Alghero: all´istituto Tecnico Roth in via Diez e alle Industriali di via Degli Orti, dove sono stati presi di mira i distributori automatici



ALGHERO - Ad Alghero vengono prese di mira le scuole nelle scorribande notturne di ladri e balordi. Nel primo fine settimana di novembre (sabato 6 e domenica 7) c'è stata una doppia irruzione: all'istituto Tecnico Roth in via Diez e alle Industriali di via Degli Orti.



Un tentativo sarebbe stato fatto anche alle Professionali di via Don Minzoni ma il sistema di allarme molto rumoroso avrebbe scoraggiato i mal intenzionati. Nelle prime due scuole sono state rubate le monete dei distributori automatici.



I ladri hanno approfittato della notte, riuscendo ad entrare all'interno degli edifici dopo aver spaccato le finestre sul retro. Le indagini sono in corso.