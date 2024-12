Cor 16 novembre 2021 Cocco e Simula sul tavolo di Conoci: malumori Si complica la situazione politica ad Alghero, col sindaco nella morsa di FdI: sul tavolo di Conoci due richieste ufficiali per superare l´impasse. Da oltre due mesi la città senza assessore al Turismo dopo la cacciata di Marco Di Gangi



ALGHERO - Si avvia stancamente al giro di boa la consiliatura Conoci ad Alghero, che al netto dell'apparente tranquillità, si ritrova a vivere la terza tappa di una crisi latente e mai totalmente acquietata, nonostante l'abilità del sindaco puntuale a disinnescare, di volta in volta, le mine pronte ad esplodere sulla sua strada. Da subito pressato e aspramente criticato da gran parte della sua Maggioranza, nonostante tutto Mario Conoci è riuscito fino ad oggi a non aprire il tavolo del rimpasto, zittendo sul nascere ogni dissenso.



Oggi però si complica la situazione a Porta Terra. Si allontana la possibilità di apertura del nuovo circolo Psd'Az e in quasi tutti i gruppi, i malumori iniziano a riemergere prepotentemente, così come le discussioni interne ai singoli partiti. In Lega c'è il problema Vaccaro, sempre più isolata dai colleghi di Giunta, nei Riformatori non mancano i dissapori con lo stesso capogruppo, così come nell'Udc si ingoia amaro su molte questioni. Tanto che inizia ad essere perfino difficile ritrovasi al completo: anche oggi (martedì), la riunione convocata per fare il punto sugli impegni amministrativi ha registrato assenze importanti.



Tra i problemi irrisolti e infuocati, c'è il caso-Di Gangi, con Fratelli d'Italia che dopo la cacciata dell'attuale Responsabile del Dipartimento Turismo del partito di Giorgia Meloni rimane estromesso dall'Esecutivo. Sul tavolo di Conoci risultano esserci due richieste ufficiali per superare l'impasse: la prima firmata dal coordinatore provinciale, con l'indicazione di Alessandro Cocco (attuale portavoce del circolo Azione Alghero); la seconda a firma del capogruppo Christian Mulas nella quale si indica, per l'ennesima volta, la volontà di seguire le scelte della prima ora con l'attribuzione di cariche e incarichi ai più votati della lista, ossia Lelle Simula.



Il sindaco, come solito, prende tempo, ma non è sicuro che questa volta la tattica paghi ancora. Anche le richieste d'ingresso nel gruppo consiliare FdI avanzate dai due neo consiglieri ex Lega - Monti e Pulina - infatti, rimangono totalmente congelate e c'è già chi inizia a pensare ad un nuovo gruppo (e un nuovo nome): fatto questo che irrita, non poco, i vertici cagliaritani impotenti di fronte al regolamento comunale. Serve un percorso chiaro e condiviso - ha ripetuto più volte il capogruppo Mulas - l'unico a poter avvallarne l'ingresso.



Nella foto: Alessandro Cocco, Mario Conoci e Lelle Simula