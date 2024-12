Cor 17 novembre 2021 Consorzio e Cantina, partnership sul Porto Cantina Santa Maria La Palma e Consorzio Porto di Alghero inaugurano una nuova partnership finalizzata ad ampliare la gamma di servizi a disposizione di diportisti e turisti. Le immagini integrali della conferenza stampa andata in scena martedì







ALGHERO - La collaborazione tra l’azienda e il Consorzio si svilupperà su più livelli, con la fornitura di nuovi servizi alle persone che sceglieranno il porto di Alghero con le proprie imbarcazioni, siano essi turisti o residenti. Tra le attività previste il Servizio Welcome: (Il Consorzio Porto di Alghero offrirà ai diportisti che sosteranno presso i moli del porto di Alghero una bottiglia di vino della Cantina Santa Maria La Palma. Ogni bottiglia sarà contrassegnata dal logo del Consorzio e rappresenterà un benvenuto ai turisti.



Servizio Cambusa: La Cantina, nuova enoteca della Cantina Santa Maria La Palma situata

vicino al porto di Alghero, sarà a disposizione per tutte le richieste di approviggionamento di

vini da parte dei diportisti locali e dei turisti. Rappresenterà un nuovo punto fornitura a

disposizione di tutti gli interessati. Fidelizzazione e Scontistica: tutti i diportisti potranno ricevere una card nominativa che permetterà di usufruire di sconti e agevolazioni nell’acquisto di vini e prodotti della Cantina Santa Maria La Palma, forniti nell’enoteca La Cantina.



L’enoteca La Cantina rappresenterà sempre più uno spazio di servizio per turisti, residenti,

diportisti e tutti gli amanti del vino. La partnership tra le due realtà - Cantina Santa Maria La

Palma e Consorzio del Porto di Alghero - è stata ufficializzata con una conferenza stampa a

cui hanno partecipato Mario Peretto, Presidente della Cantina Santa Maria La Palma,

Giancarlo Piras, Presidente del Consorzio del Porto di Alghero, e Giorgia Vaccaro,

Assessore alle Attività Produttive del Comune di Alghero. L’azione congiunta delle due realtà rimane finalizzata alla promozione di nuovi servizi e alla valorizzazione dei prodotti locali per gli amanti del mare e gli utenti del porto della città.