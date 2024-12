S.A. 21 novembre 2021 Antonio esporta la Sardegna a Londra Antonio Arca, un agronomo che ha scelto da 17 anni la capitale inglese ma ha riscoperto la sua terra grazie ad un´impresa che ha fondato e si occupa di promuovere i prodotti sardi artigianali all´Estero



ALGHERO - Antonio Arca, algherese di 48 anni, è sbarcato nella capitale inglese 17 anni fa, dopo avere concluso gli studi in Agraria e completato un dottorato di ricerca in cambiamenti climatici a Sassari. Ha lavorato alla Coldiretti di Alghero ma aveva la necessità «di un cambiamento, di imparare l’inglese, di musica e soprattutto di mettersi alla prova, in una città con ritmi e culture diverse rispetto Alghero». Da subito ha iniziato a lavorare nel campo del cibo, inizialmente a Borough Market, un farmers market con una scelta internazionale di prodotti, «sempre con l’idea di importare i sapori della Sardegna a Londra». Un sogno realizzato da quasi 10 anni quando ha aperto la sua impresa che prende il nome da Capo Caccia. E' un'azienda specializzata in prodotti sardi artigianali ed è anche un'esperienza che paradossalmente gli ha permesso di conoscere ancora meglio la sua terra d'origine, il suo cibo e la sua cultura: «Da qualche anno, organizziamo anche dei tour enogastronomici, dove portiamo i nostri clienti a conoscere alcuni dei nostri produttori, per dei workshops, degustazioni e conoscere la cultura sarda. Abbiamo un nuovo tour, che partirà proprio da Alghero, con il coinvolgimento di produttori della zona, e speriamo di poterlo realizzare al più presto» dice con orgoglio Antonio che a Londra continua anche a suonare la sua batteria per vari progetti.



Un nuovo protagonista per la rubrica del Quotidiano di Alghero: "Alghero nel mondo" con le storie di tanti concittadini che sono emigrati per cercare un lavoro, imparare una nuova lingua, dimenticare un amore e poi magari trovarne un altro. La rubrica è a cura di Giuliana Portas e Sara Alivesi che ogni domenica racconteranno una vita e una città diversa. E' incoraggiante sapere che ce l'hanno fatta, ciascuno con un proprio percorso e destinazione. E' emozionante sentire il loro legame con Alghero, attraverso un luogo o un ricordo.



Londra è stata la tua prima destinazione?

Si, prima ho studiato in Spagna durante gli studi Universitari, prendendo parte del progetto Erasmus.



In cosa è cambiata la tua vita dopo il tuo trasferimento?

Crescita personale e professionale e grande scoperta della Sardegna, i suoi prodotti, produttori, tradizioni e cultura e un lavoro che mi piace e diverte



Il giorno più bello della tua vita da espatriato?

È un processo continuo di crescita, miglioramento e confronto dove i giorni belli sono quelli quando incontri persone che arricchiscono la tua vita con belle esperienze portando punti di vista diversi dai tuoi.



Se non fossi partito cosa avresti fatto?

Avrei continuato con il mio lavoro o trovato un nuovo lavoro e seguito l'andamento delle stagioni, aspettando l'arrivo dell'estate e del prossimo viaggio.



Cosa porteresti di Londra ad Alghero?

La destagionalizzazione, meritocrazia, partecipazione.



Cosa porteresti di Alghero a Londra?

Le brevi distanze e la possibilità di incontrarsi più spesso.



Hai mai pensato di ritornare ad Alghero?

Sì, ci pensi quando vai in vacanza perché metti a confronto le tue esperienze con il luogo dove sei nato e hai passato la tua gioventù. Soprattutto quando hai ancora la famiglia, cari amici e vecchi amici che son rientrati dopo anni all'estero.



Un incontro inatteso con un concittadino…

Non mi ricordo



Se pensi ad Alghero la prima immagine che ti viene in mente…

Difficile, me ne vengono tante, sono rientrato da una decina di giorni, dunque sono condizionato da ricordi belli e freschi. Sicuramente il centro storico al quale sono legato, i sabati infiniti con gli amici, le birrette con mio padre, il pranzo della domenica con svariate portate. Le strade vuote e buie dell'inverno. La muraglia dopo pranzo d'estate con caldo afoso vuota e silenziosa, il mare e potrei continuare....



Dove ti vedi fra 10 anni...

Ancora non lo so ma penso Londra.



Nella foto: Antonio Arca