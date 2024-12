Cor 19 novembre 2021 PlaçaAlguer, ristoratori al mercato La prima Sera al Mercato prevista nel vasto cartellone di eventi è prevista per oggi, venerdì 19 novembre. Dalle 18.30 l’ex Mercato Ortofrutticolo accoglierà i ristoratori del gruppo Fipe. L’intera filiera della serata si sviluppa esclusivamente all’interno della provincia di Sassari



ALGHERO - PlaçAlguer entra nel vivo. Oltre all’arte, alla musica e l’armonia, da questa sera (giovedì) si aggiunge anche il Gusto. Dopo le sperimentazioni di qualche anno fa con Primavera in Riviera e le sue Notti al Mercato, l’amministrazione ha voluto rispolverare gli antichi fasti e riproporre la formula che unisce gli elementi attrattori per locali e vacanzieri. A PlaçAlguer arrivano gli appuntamenti che raccontano le tipicità locali: piatti della tradizione, olio e vino, tra le mura della città vecchia e i musei.



La prima Sera al Mercato prevista nel vasto cartellone di eventi è prevista per oggi, venerdì 19 novembre. Dalle 18.30 l’ex Mercato Ortofrutticolo accoglierà i ristoratori del gruppo Fipe – Confcommercio Alghero, coordinato da Alessandro Pesapane. I quattordici ristoratori aderenti all’iniziativa presenteranno vari piatti della gastronomia algherese. Agliata di polpo, agliata di melanzane, paella algherese, olla podrida, torta di menjar blanc, saranno preparati in un'unica grande cucina allestita al mercato e coordinata dallo chef Gianluca Rizza della trattoria Marco Polo.



L’intera filiera della serata si sviluppa esclusivamente all’interno della provincia di Sassari. Le Materie saranno interamente locali e di qualità, acquistate dalla Coldiretti. Mentre saranno offerti direttamente dalle aziende: acqua San Martino, pane pergamena dal Panificio Cherchi, la pasticceria Bon Bons offrirà le tipiche Tabaqueras, l’olio sarà offerto dall’Accademia Olearia della famiglia Fois, che ha realizzato per l’occasione un’etichetta speciale dedicata a PlaçaAlguer.



Un menù tipico algherese al costo di dieci euro, ma l'intero ricavato della serata sarà devoluto in beneficienza. Il menù della Sera al Mercato sarà arricchito dai vini del Consorzio di tutela vini di Alghero. Due vini bianchi e due rosati – uno fermo e uno frizzante – accompagneranno le pietanze del territorio e valorizzeranno il gusto allientandone il palato. Il Consorzio di Tutela nato per valorizzare i vini locali e le cantine del territorio in Italia e all’estero è fresco di bandi e fiere internazionali che hanno plaudito e rinnovato il connubio Alghero-Vini di qualità.



L’occasione della Sera al Mercato sarà quindi la giusta occasione per riscoprire i sapori algheresi nella sua totalità. La serata sarà allietata dal concerto della band Camberra, un sound piacevole che creerà la giusta atmosfera per un lungo e rilassante aperitivo. Ancora musica ma tra le vetrine e le antiche mura del centro storico. Sabato 20 dalle 18.30 le “Colonne sonore” sax quartet, quartetto di sassofoni che si esibiranno nei successi delle band degli anni quaranta e cinquanta in stile swing e latinoamericano, animeranno i viottoli del centro per un primo assaggio di atmosfera natalizia.