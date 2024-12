Cor 19 novembre 2021 Alghero: chiude l´ecocentro di Galboneddu A far data da martedì 23 novembre e sino a termine dei lavori, sarà chiuso al pubblico: disagi all´orizzonte per gli utenti algheresi. Rimane operativo il centro di Ungias - Galantè



ALGHERO - Al fine di svolgere attività manutentive dell'Ecocentro di Galboneddu, a far data da martedì 23 novembre e sino a termine dei lavori, sarà chiuso al pubblico. «Si tratta di manutenzioni necessarie e mai effettuate in tanti anni di attività che andranno a colmare le carenze registrate nel tempo» precisano dall'Amministrazione comunale di Alghero. Per non arrecare disagi all'utenza verranno quindi allungati e dilatati i tempi di apertura dell'Ecocentro di Ungias - Galantè che osserverà il seguente orario: dal lunedi al sabato con orario continuato dalle ore 7 alle ore 19. I residenti dell'agro non serviti dal porta a porta e che utilizzavano la batteria di cassonetti interna all'Ecocentro di Galboneddu a loro dedicata, potranno continuare a conferire i rifiuti domestici (Plastica, vetro, carta, umido, secco e vetro) sempre all'Ecocentro di Galboneddu, dove continuerà a permanere la batteria dedicata dal lunedì al sabato dalle 07:00 alle 13:00. • Leggi la notizia integrale su Alguer.cat