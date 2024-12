Mulas rinforza il Centro di Alghero: immagini della conferenza

19:00 Il Consiglio comunale trasloca a Villa Maria Pia Villa Maria Pia nuova prestigiosa sede istituzionale del Comune. Nel complesso monumentale le sale di rappresentanza del Consiglio comunale e della Presidenza del Consiglio, a breve il trasloco. Nuovi uffici in città: al via nei primi mesi del 2025 i lavori per i nuovi spazi comunali in via Michelangelo