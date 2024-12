Cor 22 novembre 2021 Rugby: Amatori sconfitta a Biella Hanno pesato sicuramente le importanti assenza in prima linea; ciò nonostante, la compagine algherese si è ben comportata nelle fasi statiche e nell’approccio fisico alla partita. 36 a 8 il finale per i padroni di casa



ALGHERO - Hanno pesato sicuramente le importanti assenza in prima linea; ciò nonostante, la compagine algherese si è ben comportata nelle fasi statiche e nell’approccio fisico alla partita, soffrendo invece, in alcuni momenti del match, di una linea difensiva poco aggressiva e difficoltà nella conquista del territorio. Buona la prova del neo acquisto Vaingalo Fine, che ha già mostrato le sue qualità di ball-carrier e, nonostante sia arrivato ad Alghero solo la scorsa settimana, è sembrato già essersi ben integrato nel gruppo. Fermo il campionato per un turno di riposo, domenica prossima l’Amatori Rugby Alghero scenderà in campo al Maria Pia, per recuperare la gara interna con il Rugby Milano, e sarà certamente un’occasione per un pronto riscatto per il giallorossi di Marchetto e Cipriani.



Biella Rugby Club v Amatori Alghero 36-8 (22-8)

Marcatori: p.t. 2’ m. Panigoni tr. Morosini (7-0), 6’ c.p. Cipriani (7-3), 11’ c.p. Morosini (10-3), 15’ m. Paniogoni n.t. (15-3), 26’ m. Panigoni tr. Morosini (22-3), 35’ m. Marchetto n.t. (22-8). s.t. 49’ m. Martinetto tr. Morosini (29-8), 77’ m. Benettin tr. Morosinii (36-8).



Biella Rugby Club: Morosini; Braga (81’ Tosetti), Ongarello, Grosso (cap.), Martinetto (57’ Laperuta); Benettin, Rorato; Vezzoli, Oghittu (81’ Zacchero), Boccardo (81’ Armenti); Panaro, Bertone (62’ Protto); Vaglio Moien (53’ Chaabane), Milnes (38’ Romeo), Panigoni (66’ Ledesma).

Allenatore: Marco Porrino.



Amatori Alghero: May; Delrio, Gastaldo, Alvarado (74’ Cadeddu), Bombagi (70’ Serra); Cipriani, Izzo (41’ Di Stefano); Fine, Canulli (75’ Gabbri), Calabrò (23’ Ferrarese); Tveraga, Lo Pilato (75’ Marinaro); Salaris, Marchetto (70’ Fauville), Cataldi. Allenatori: Marchetto e Ciprian.



Arbitro: Lorenzo Imbriaco (Bologna)

AA1 Vincenzo Smiraldi (Torino) AA2 Edoardo Sibona (Torino)

Cartellini: 38’ cartellino giallo a Bertone (Biella Rugby)

Calciatori: Morosini (Biella Rugby) 5/6; Cipriani (Amatori Alghero) 1/3

Note: Soleggiato, 10° circa. Campo buone condizioni. Presenti 170 spettatori.

Punti conquistati in classifica: Biella Rugby 5; Amatori Alghero 0

Player of the Match: Enrico Panigoni (Biella Rugby)