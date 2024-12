Cor 23 novembre 2021 Monumenti parti nel weekend a Porto Torres Sabato 27 e domenica 28 novembre Monumenti Aperti arriva a Porto Torres. Si potranno visitare 4 monumenti con due novità, il Teatro comunale Andrea Parodi e il Museo archeologico nazionale Antiquarium Turritano e area archeologica di Turris Libisonis



PORTO TORRES - La XXV edizione di Monumenti Aperti, curata e coordinata dall’associazione Imago Mundi OdV, per il suo sesto fine settimana sabato 27 e domenica 28 novembre arriva a Porto Torres, dove grazie alla volontà e l’impegno dell’amministrazione comunale e alla passione dei volontari, si potranno visitare 4 monumenti con due novità: il Teatro comunale Andrea Parodi e il Museo archeologico nazionale Antiquarium Turritano e area archeologica di Turris Libisonis; mentre la Basilica di San Gavino e il Planetario Istituto Nautico M. Paglietti erano già stati aperti nelle passate edizioni.



Con queste parole l'amministrazione comunale di Porto Torres accoglie i visitatori di questa sua nona edizione: Duemila anni fa Roma scelse Porto Torres come territorio dove fondare la prima colonia imperiale nell’isola. Da quel momento la città sulla foce del Rio Mannu è diventata un fondamentale luogo di scambi e fermenti culturali, un porto aperto alle sensibilità artistiche e all’innovazione che arrivava nell’isola. Qui rimangono testimonianze di tutte le fasi della storia sarda: dai monumenti preistorici alla città romana, dalle imponenti architetture medievali all’archeologia industriale. Una città in continua trasformazione che ha i piedi ben piantati nella sua storia millenaria.



PORTO TORRES - La prima novità, tra i 4 monumenti aperti, è il Teatro comunale Andrea Parodi, nato come cinema, all'inizio degli anni Settanta, per ospitare spettacoli, concerti e proiezioni cinematografiche per i dipendenti del Petrolchimico, oggi è considerato uno dei più grandi teatri dell'Isola con una platea di 625 posti a sedere. Visite guidate sabato dalle 15 alle 19.30 e domenica dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 19.30. L’altra novità è il Museo archeologico nazionale Antiquarium Turritano che ospita una raccolta di materiali archeologici che documentano le diverse fasi di vita della Colonia Iulia Turris Libisonis e l’area archeologica di Turris Libisonis in cui sono presenti la Domus di Orfeo, le Terme Maetzke, la Domus dei mosaici marini, il Peristilio Pallottino e le Terme Pallottino. Al Museo archeologico visite guidate solo sabato dalle 9 alle 20. Nell’Area archeologica visite guidate solo sabato dalle 9 alle 17.



La Basilica di San Gavino che è dedicata ai martiri turritani Gavino, Proto e Gianuario ed è il monumento romanico più grande della Sardegna. Visite guidate sabato dalle 15 alle 18 e domenica un turno alle 9 e un turno alle 11.30; nel pomeriggio dalle 15 alle 19. Infine è aperto il Planetario Istituto Nautico M. Paglietti, una grande cupola bianca dove viene proiettato il cielo stellato (sabato dalle 15 alle 19.30 e domenica dalle 10 alle 19.30).