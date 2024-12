S.A. 24 novembre 2021 Alghero: investito sulle strisce in via Cagliari L´incidente è avvenuto poco dopo le 10.30 di questa mattina ad Alghero. Un uomo alla guida di una Fiat Punto non avrebbe rispettato la precedenza e ha travolto il ragazzo mentre camminava lungo l´attraversamento pedonale



ALGHERO - Un giovane è stato investito sulle strisce pedonali in via Cagliari, in prossimità dell'incrocio con via Vittorio Emanuele ad Alghero.



L'incidente è avvenuto poco dopo le 10.30 di questa mattina. Un uomo alla guida di una Fiat Punto non avrebbe rispettato la precedenza e ha travolto il ragazzo mentre camminava lungo l'attraversamento pedonale.



Immediati i soccorsi del 118 che hanno portato via il giovane verso il Pronto Soccorso dell'ospedale Civile (nella foto). Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale che hanno svolto i rilievi.