Giornata Albero: 100 nuove piante a Sassari

SASSARI - Anche quest’anno l’Amministrazione comunale di Sassari ha celebrato il 23 novembre la “Giornata dell’Albero”, nel nuovo Parco UnoPerDieci nel quartiere di Sant’Orsola, piantando 100 alberi. È stata scelta l’area verde di via Gennargentu, in continuità con quanto già realizzato nel vicino parco Adelasia Cocco.



Delle 100 piante, 62 sono dedicate ai bambini nati o adottati nel 2020: ad ogni albero è associata una targhetta riportante il nome dei bambini a cui è dedicato.



In linea con l’obiettivo della Giornata, che è quello di aumentare e migliorare la superficie boscata e il verde urbano mettendo a dimora alberi e arbusti autoctoni, sono state piantate essenze tipiche dell’areale mediterraneo. All’evento hanno partecipato l’assessore all’Ambiente e Verde pubblico Antonello Sassu, la dirigente Marge Cannas e i funzionari del Settore.



