16/12/2024 Il nostro rapporto con l’albero di Natale Ognuno di noi ha un rapporto speciale con l’albero di Natale. Credo che ciò accada per diversi motivi: dal ricordo dei primi alberi della nostra fanciullezza (la mia prima memoria mi riconduce a un albero con dei mandarini ornamentali che pendevano dai suoi rami), a quello degli alberi realizzati per i nostri figli ancora bambini così come a quello, più attuale, degli addobbi preparati per i nostri nipoti