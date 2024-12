S.A. 26 novembre 2021 Sider Alloys, via libera riavvio stabilimento Con la delibera approvata ieri, la Giunta regionale ha espresso il giudizio positivo sulla compatibilità Ambientale, subordinatamente al rispetto delle condizioni ambientali previste



PORTOVESME - Via libera della Regione al riavvio dello stabilimento Sider Alloys di Portovesme. Il conto alla rovescia e’ terminato con la seduta di ieri della Giunta, che ha approvato la delibera con la quale si e’ concluso il complesso iter autorizzativo, che sblocca un investimento di 185 milioni. «Rinasce una grande speranza per il territorio - dice il presidente della Regione Christian Solinas - che ha seguito personalmente ogni fase delle procedure».



Con la delibera approvata ieri, la Giunta ha espresso il giudizio positivo sulla compatibilità Ambientale, subordinatamente al rispetto delle condizioni ambientali previste. «Si tratta della prima delibera di un provvedimento ambientale unico regionale, voluto da questa giunta nello scorso mese di gennaio e divenuto operativo a maggio scorso» dice l’assessore all’Ambiente Gianni Lampis.



In soli 7 mesi, sottolinea, abbiamo evaso una pratica che in altri tempi avrebbe richiesto almeno tre anni. Tutti i dipendenti sono supportati dagli ammortizzatori sociali; la Regione e’ impegnata per il loro reinserimento nel mercato del lavoro.