Cor 27 novembre 2021 Lo Frontuni a Colle Val D’Elsa Sotto la direzione artistica e musicale del maestro Francesco Santino Scognamillo, il coro ha eseguito un repertorio di ispirazione popolare algherese. Davanti a un folto pubblico, il coro “Lo Frontuni” ha suscitato tanta curiosità e tanti attestati di stima



ALGHERO - Nei giorni scorsi il coro maschile dell’Associazione musicale “Lo Frontuni”, in occasione del X° Anniversario della Fondazione del Coro Polifonico “Sardos in su Coro” di Colle Val D’Elsa (SI), ha partecipato alla 5ª Rassegna di Cori Polifonici “Coros in Coro”. Sotto la direzione artistica e musicale del maestro Francesco Santino Scognamillo, il coro ha eseguito un repertorio di ispirazione popolare algherese. Davanti a un folto pubblico, il coro “Lo Frontuni” ha suscitato tanta curiosità e tanti attestati di stima. Si parla sempre di promozione del territorio, ma concretamente non tutto si trasforma in azioni. Nel suo piccolo, il Coro “Lo Frontuni”, ha voluto dare il suo apporto nel tenere vive le tradizioni portandole fuori dalla Sardegna.