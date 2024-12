Cor 27 novembre 2021 «Fossi e buche, città bombardata» Cittadini esausti ad Alghero. Così i consiglieri comunali di minoranza si scagliano pesantemente contro il sindaco e l´amministrazione comunale per le condizioni in cui versano le strade e i marciapiedi in città: Fossi e buche pericolose in tutti i quartieri



ALGHERO - «Paradiso dei fossi, Gruviera del corallo, città bombardata. Mentre gli appellativi per descrivere la nostra cittadina sono sempre più vari e coloriti, la rabbia dei cittadini per lo stato delle strade di Alghero sta raggiungendo il culmine. Costretti a fare lo slalom tra i fossi, a distruggere gomme, cerchioni, freni e sospensioni e a sollecitare di continuo la loro colonna vertebrale, gli automobilisti sono sempre più esasperati. Per motociclisti e ciclisti poi girare in città è diventato pericolosissimo a causa dei dislivelli nell’asfalto e delle innumerevoli buche, a volte vere e proprie voragini, che con le piogge e gli allagamenti non possono che peggiorare. Per non parlare degli sfortunati che (come sempre più spesso riportano le cronache…) a causa dei marciapiedi completamente disconnessi cadono, talvolta riportando lesioni e fratture».



Lo denunciano Pietro Sartore, Gabriella Esposito, Mario Bruno, Beniamino Pirisi, Raimondo Cacciotto

Ornella Piras, Valdo Di Nolfo. «Davanti a questa situazione gli unici che non si accorgono di nulla sono il sindaco e la sua giunta che continuano a ritardare qualunque tipo di intervento e, imperterriti, fanno finta di non vedere. Noi come opposizione di centrosinistra siamo stanchi di presentare mozioni per destinare risorse alla manutenzione delle strade e dei marciapiedi, proposte che la maggioranza di Conoci non ci permette neppure di discutere in consiglio comunale, e soprattutto siamo stufi di leggere bilanci e variazioni di bilancio dove non viene destinato nulla per gli asfalti».



«Da ultimo, oramai completamente allibiti, abbiamo anche dovuto assistere all’assurda scelta di non destinare le risorse dell’avanzo di Amministrazione al rifacimento di marciapiedi e asfalti. D’altronde, dopo 2 anni e mezzo, che Conoci e i suoi non vedano lo stato pietoso delle nostre strade non ci meraviglia neppure più, mentre osserviamo con qualche stupore che non solo non vedono, ma non riescono neppure a sentire le critiche che giungono da quei partiti della loro stessa maggioranza che responsabilmente hanno lanciato un grido d’allarme per la situazione delle strade oramai impercettibili a causa delle buche. Conoci, insomma, come le tre scimmiette, sullo stato delle nostre strade non vede, non sente e, perlomeno per decenza, speriamo non parli» concludono i consiglieri comunali dei gruppi consiliari di Centrosinistra - Per Alghero, Futuro Comune, Sinistra in Comune e Partito Democratico.