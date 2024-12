S.A. 29 novembre 2021 Sassari: oggi 139 casi, in un mese 130 contagi Dal due novembre quando nel capoluogo turritano si contavano 9 positivi (e un ricovero), sino al bollettino di oggi quando si registrano 139 casi, 20 in più rispetto a venerdì



SASSARI - 130 contagi in un mese a Sassari. Dal due novembre quando nel capoluogo turritano si contavano 9 positivi (e un ricovero), sino al bollettino di oggi quando si registrano 139 casi, 20 in più rispetto a venerdì. Cinque i residenti sassaresi ricoverati e 129 le persone in quarantena.