Porto Torres: concorso per geometri



PORTO TORRES - Si terranno on line il prossimo 14 dicembre le prove del concorso per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato due istruttori tecnico geometra categoria C. Per via dell’emergenza sanitaria la prova scritta del concorso si terrà in modalità telematica, secondo le modalità indicate nell'avviso pubblicato sul sito web del Comune. Per verificare l’adeguatezza della dotazione tecnica e per meglio comprendere le operazioni da svolgersi il giorno della prova, ciascun candidato dovrà seguire le indicazioni riportate nel link “Istruzioni - Svolgimento prove da remoto” pubblicato sulla pagina del concorso, svolgendo tassativamente la simulazione almeno tre giorni prima della data di svolgimento della prova.



Il candidato, come indicato sulle istruzioni, potrà accedere alla piattaforma con i seguenti dati: Nome Utente: il proprio codice fiscale, Password: inserire la propria data di nascita (gg/mm/aaaa). La prova si svolgerà accedendo alla piattaforma della Società Ales S.r.l., società affidataria del servizio, pena l’esclusione dalla prova, secondo il seguente calendario: il 14 dicembre 2021 dalle 8 e 30 alle 9 e 30 sono convocati tutti i candidati ammessi alla prova. I candidati che si dovessero presentare oltre l’orario indicato, non saranno ammessi a sostenere la prova. L’inizio della prova è previsto orientativamente entro le ore 10. Tutti i candidati dovranno collegarsi, da dispositivo mobile (smartphone o tablet), alla conferenza attraverso la piattaforma Zoom. Tutte le indicazioni da seguire sono presenti sull'avviso.