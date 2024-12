Cor 30 novembre 2021 Caos all´hub vaccini di Alghero Giornata difficile, quella odierna, presso l´hub vaccini della città di Alghero. Lunghe file e lamentele. Problemi anche nel parcheggio infangato dopo le piogge. L´Amministrazione interviene e chiede il rispetto delle prenotazioni



ALGHERO - «Per evitare disagi, l'Autorità sanitaria chiede il rispetto della procedura di prenotazione». Così l'Amministrazione comunale di Alghero con una nota stampa interviene per acquietare gli animi nel tentativo riportare ordine nel centro vaccini del Mariotti ad Alghero. Anche questa mattina, infatti, si sono registrati disagi e lamentele a causa delle lunghe file. Tensione alle stelle, tanto che è dovuta intervenire una pattuglia dei carabinieri per riportare la calma.



«Le vaccinazioni presso il centro vaccinale del Mariotti si svolgono seguendo esclusivamente il sistema delle prenotazioni. Al fine di evitare disguidi e situazioni disagevoli verificatesi in questi giorni, dovuti proprio a causa di utenti non prenotati, l’autorità sanitaria ribadisce che solo il sistema delle prenotazioni garantisce un flusso ordinato e controllato dei cittadini in attesa del proprio turno».



Il centro del Mariotti sta operando con i seguenti orari: lunedi, mercoledi, venerdì dalle 8,30 alle 14,00; il martedì e il giovedì dalle 8,30 alle 17,00. «La campagna che ad Alghero ha raggiunto risultati ragguardevoli continua con slancio, grazie alla professionalità degli operatori sanitari e all’impegno dei volontari. Ma affinché la campagna possa procedere con efficacia, nel rispetto del lavoro dei volontari e dei sanitari, è fondamentale seguire le indicazioni» è la raccomandazione.