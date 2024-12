S.A. 1 dicembre 2021 Sabato chiude la rassegna Gaudì a l´Alguer Quarto e ultimo appuntamento del “Cicle Gaudí a l’Alguer”, in programma sabato 4 dicembre alle 19 a Lo Quarter con il film “La Innocència” di Lucía Alemany



ALGHERO - Quarto e ultimo appuntamento del “Cicle Gaudí a l’Alguer”, in programma sabato 4 dicembre alle 19 a Lo Quarter. Il film è “La Innocència” di Lucía Alemany (Spagna, 2019, 92’), racconta la storia di Lis, un’adolescente che sogna di diventare un’artista circense e trascorre le sue giornate con le amiche e col fidanzato. La fine dell’estate, però, le riserverà grandi sorprese che le faranno mettere tutto in discussione.



Il film, inedito in Italia, sarà proposto nella versione originale in catalano con sottotitoli in italiano. L’ingresso è riservato ai possessori di Green Pass. È consigliata la prenotazione telefonando allo 079 97 43 75 (dalle 09.30 alle 13.00 e dalle 15.30 alle 18.00) o scrivendo all’indirizzo email alghero@umanitaria.it.



Il “Cicle Gaudí a l’Alguer” è un progetto di cooperazione culturale nato dalla partnership tra Società Umanitaria di Alghero, Generalitat de Catalunya Delegació del Govern a Italia e Plataforma per la Llengua, con la collaborazione dell’Académia del Cinema Català e il supporto della Regione Autonoma Sardegna, dell’Amministrazione Comunale di Alghero e della Fondazione Alghero.