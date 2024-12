Cor 3 dicembre 2021 Schizzano i nuovi positivi anche ad Alghero +36 Volo Roma-Alghero, 118 tamponi negativi Alla giornata odierna sono 77 sul territorio comunale i positivi accertati dall´Ats al Coronavirus, due gli ospedalizzati con 66 persone in isolamento domiciliare (+52). Un anno fa, esattamente il 3 dicembre 2020, i positivi ad Alghero erano 55



Nella foto: il sindaco di Alghero, Mario Conoci, col responsabile f.f. del presidio ospedaliero algherese, Gioacchino Greco ALGHERO - Dati in costante aumento anche ad Alghero sul fronte della diffusione del Coronavirus. 77 i positivi accertati in città, con 2 persone ospedalizzate e 66 in isolamento nell'ultimo aggiornamento fornito al sindaco Mario Conoci dall'. Rispetto al dato comunicato il 24 novembre , i contagi sono cresciuti di 36 unità (erano soltanto 41) e le persone in quarantena di 52 (14), stabili gli algheresi che hanno dovuto fare ricorso alle cure ospedaliere (2).Una tendenza generalizzata ed in linea col dato regionale, a cui contribuisce la presenza di sacche di persone non vaccinate anche ad Alghero, i cosiddetti no-vax, unita al crescente utilizzo degli spazi chiusi. Nell'ultimo aggiornamento della cabina di regia, infatti, nelle 24 ore in Sardegna si registrano +189 positivi rispetto a giovedì e un nuovo decesso: si tratta di un cittadino residente nella provincia di Oristano. Con una curva di contagi cresciuta rispetto al mese scorso del 24%.Qualche problema si registra nelle scuole, dove alcune classi degli istituti primari e superiori hanno registrato la presenza di casi di positività tra alunni e corpo docente, ma anche nelle strutture sanitarie. Nel frattempo prosegue spedita la campagna di vaccinazione per l'inoculazione delle terze dosi, nonostante alcuni problemi legati al sovraffollamento dell'hub vaccinale del Mariotti: anche questa mattina file e attese di alcune ore a causa dell'accavallamento negli orari delle prenotazioni.Nella foto: il sindaco di Alghero, Mario Conoci, col responsabile f.f. del presidio ospedaliero algherese, Gioacchino Greco