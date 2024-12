S.A. 4 dicembre 2021 Open day al Convitto Nazionale Canopoleno Saranno quattro i percorsi liceali che si presenteranno per il prossimo anno scolastico: il liceo classico tradizionale, il liceo classico europeo, lo scientifico internazionale cinese e lo scientifico sportivo



SASSARI - I prossimi venerdì 10 (dalle 15 alle 17) e sabato 11 dicembre (dalle 10 alle 12) sono in programma le due giornate dedicate all'Open day dei Licei del Convitto Nazionale Canopoleno di Sassari per partecipare ai quali sarà possibile prenotarsi on line su www.convittocanopoleno.edu.it. Saranno quattro i percorsi liceali che si presenteranno per il prossimo anno scolastico: il liceo classico tradizionale, il liceo classico europeo, lo scientifico internazionale cinese e lo scientifico sportivo.



Per l'Istituto sassarese, condotto del rettore Stefano Manca, si tratta di un momento importante per far conoscere la propria offerta formativa in due momenti dedicati ai futuri allievi e ai loro genitori, dove troveranno spazio le lingue e le lettere classiche, le attività sportive, i laboratori di lingue e il fascino dell’oriente attraverso l’indirizzo cinese. Per un sistema scolastico integrato che dalla primaria, passando per le medie, per poi arrivare ai licei conta oltre mille studenti. A dimostrazione della qualità del percorso formativo proposto in questi anni.