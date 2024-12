Cor 5 dicembre 2021 Il Centro Cavour premia gli scatti più belli Un Contest nato dalla forte e ribadita sinergia - da sempre esistente - con il liceo “Azuni” e grazie alla disponibilità messa in campo dal professor Andrea Virgilio, prezioso coordinatore di un progetto declinato in immagini, trasformato in realtà e diventato nuova occasione di incontro all’ombra della città



SASSARI - Claudia Mangano con lo scatto “Calore senza colore” e Elisa Casu con lo scatto (Per le vie di Sassari) sono le studentesse del liceo classico, musicale, coreutico “D. A. Azuni” vincitrici del concorso di idee “Scatti in bianco e nero” luminosa perla incastonata nel diadema di attività messe in campo dall’Associazione ccn Centro Cavour nel corso dell’iniziativa “Frammenti di Sardegna - Arte, Musica e Cultura in Centro Cavour”, serie di eventi in programma negli spazi di via Cavour e del centro storico sassarese a partire dal 04 dicembre 2021 e sino al 9 gennaio 2022.



Un Contest nato dalla forte e ribadita sinergia - da sempre esistente - con il liceo “Azuni” e grazie alla disponibilità messa in campo dal professor Andrea Virgilio, prezioso coordinatore di un progetto declinato in immagini, trasformato in realtà e diventato nuova occasione di incontro all’ombra della città. Le foto saranno esposte in mostra permanente sino al 9 gennaio negli spazi messi a disposizione dalla famiglia Multineddu, angolo via Manno via Cavour.



La giuria si è riunita nella splendida sala Siglienti, messa eccezionalmente a disposizione dal Banco di Sardegna, cui va il doveroso ringraziamento dell’Associazione. Un luogo che nel tempo ha accolto e accompagnato lo svilupparsi di numerosi progetti dedicati a giovani e giovanissimi studenti appartenenti alle scuole cittadine di ogni ordine e grado fra cui certamente l’Azuni, o la scuola elementare di San Donato. La premiazione dei vincitori è in programma il 9 dicembre alle ore 18 negli spazi del ccn Centro Cavour, nel corso dell’evento danza a cura degli studenti del coreutico.