7 dicembre 2021 Cada dia: 7 dicembre 2011



Si interrompe il secondo mandato del sindaco Marco Tedde a seguito delle dimissioni rassegnate dalla maggioranza dei consiglieri. Tedde è stato eletto per la prima volta con la lista Centrodestra (Liste Civiche) il 26 e 27 maggio 2002. E´ stato il sindaco più longevo per la città e con il più forte consenso elettorale di sempre. A mos veure, a demà.