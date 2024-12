Cor 7 dicembre 2021 Simone Dore su Forbes Italia Nell’aprile del 2020 Dore si era fatto conoscere per aver sviluppato la Armadillo Scan, una piattaforma in grado di fornire in maniera tempestiva le diagnosi di positività al Covid, mettendo il sistema a disposizione gratuita di ospedali e istituti di ricerca



SASSARI - L’imprenditore sassarese Simone Dore, “security network engineer” classe 1991, residente a Milano da quindici anni, nel mese di dicembre è stato inserito tra i top manager italiani più emergenti dalla rivista Forbes, che gli ha dedicato un’intera pagina rivelando aneddoti e curiosità sulla Nexim, l’azienda di telecomunicazioni da lui fondata. Solo 2021 la Nexim è cresciuta del 750 per cento, ed è stata scelta per proteggere il G20 di Napoli e quindi il G7 grazie all’affidabilità del suo servizio di cybersecurity. Nell’aprile del 2020 Dore si era fatto conoscere per aver sviluppato la Armadillo Scan, una piattaforma in grado di fornire in maniera tempestiva le diagnosi di positività al Covid, mettendo il sistema a disposizione gratuita di ospedali e istituti di ricerca.