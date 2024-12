Cor 9 dicembre 2021 Coronavirus 147 positivi a Sassari Con 14 nuovi casi rispetto a ieri. 6 i ricoverati nelle strutture ospedaliere del territorio e 85 le persone in isolamento domiciliare perché venute a contatto diretto con positivi



SASSARI - Aumenti contenuti del numero dei positivi nel territorio comunale di Sassari. Secondo i dati presenti nella piattaforma regionale, a Sassari, nella giornata odierna, 9 dicembre, le persone positive al Coronavirus sono 147, con 14 nuovi casi rispetto a ieri. 6 i ricoverati nelle strutture ospedaliere del territorio e 85 le persone in isolamento domiciliare perché venute a contatto diretto con positivi. Il dato, seppur in lieve crescita rispetto all'ultimo mese, è perfettamente in linea con l'andamento percentuale di positivi nella regione Sardegna, più che dimezzati rispetto allo stesso periodo del 2020.