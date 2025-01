16 dicembre 2021 Cada dia: 16 dicembre 2015



Gli operatori del comparto ricettivo del Nord Ovest Sardegna aprono un conto corrente con una causale dedicata al "Fondo straordinario a sostegno delle linee aeree dell´aeroporto di Alghero". Albergatori e operatori dell´extralberghiero decidono di quotarsi per provare a convincere Ryanair a non abbandonare il territorio e l´aeroporto Riviera del corallo, dopo la decisione del vettore irlandese di tagliare la maggior parte delle rotte in aperta polemica con la Regione Sardegna. A mos veure, a demà. Gli operatori del comparto ricettivo del Nord Ovest Sardegna aprono un conto corrente con una causale dedicata al "Fondo straordinario a sostegno delle linee aeree dell´aeroporto di Alghero". Albergatori e operatori dell´extralberghiero decidono di quotarsi per provare a convincere Ryanair a non abbandonare il territorio e l´aeroporto Riviera del corallo, dopo la decisione del vettore irlandese di tagliare la maggior parte delle rotte in aperta polemica con la Regione Sardegna.