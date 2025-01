Cor 12 dicembre 2021 Alghe, Monti e Pulina (FdI) soddisfatti «L´impegno non si esaurisce qui: resta ancora molto da fare, ma queste risorse sono un buon punto di partenza per risolvere vecchi problemi. La sensibilità sul tema è sempre stata massima e l’impegno profuso lo conferma» sottolineano i due esponenti di Fratelli d´Italia ad Alghero



ALGHERO - «Con Fratelli d'Italia rispondiamo subito ad uno dei grandi temi della nostra città. L'attività amministrativa è fatta di impegno costante suI temi centrali per lo sviluppo di una comunità e il duro lavoro messo in campo dalla squadra e dal partito permette di dare risposte ai cittadini. Siamo soddisfatti del lavoro che si sta svolgendo di concerto con i nostri referenti regionali: come annunciato dall'Assessore regionale Gianni Lampis, l'Assessorato per la Difesa dell'Ambiente ha stanziato ingenti risorse (un milione e trecento mila euro) che consentiranno a tanti comuni della regione di contrastare l'erosione costiera e permettere un regolare utilizzo dei litorali, fondamentali per la nostra economia. Il nostro apprezzamento va anche allo staff dell’Assessorato e al capo di gabinetto Emanuele Beccu». Lo scrivono Giovanni Monti e Monica Pulina.



«L'impegno non si esaurisce qui: resta ancora molto da fare, ma queste risorse sono un buon punto di partenza per risolvere vecchi problemi. La sensibilità sul tema è sempre stata massima e l’impegno profuso lo conferma: ogni anno la quantità di posidonia che arriva sulle nostre spiagge è ingente e fornire alle amministrazioni locali le risorse per affrontare questa sfida e per proteggere i litorali consente all'economia turistico-balneare di lavorare mettendo a disposizione dell’utenza spiagge pulite e in ordine» sottolineano i due esponenti di Fratelli d'Italia ad Alghero.



«Con l'approvazione della delibera regionale, il Comune di Alghero potrà contare su nuove risorse destinate alla gestione straordinaria della posidonia per mezzo di operazioni di recupero e tutela delle aree degradate, per interventi di ripristino delle condizioni naturali delle spiagge, la rimozione dei depositi e il conferimento e trattamento agli impianti di recupero, riciclo e compostaggio. La buona politica si preoccupa del domani con anticipo e queste risorse ci aiuteranno a programmare la prossima stagione, in vista anche del nuovo bando di gestione delle spiagge che prevederà un potenziamento dei mezzi, rimozioni anticipate, riporti di sabbia dai centri di lavaggio: un netto miglioramento per i servizi di cura dei nostri litorali» concludono Giovanni Monti, Consigliere comunale Fratelli d'Italia Alghero e Monica Pulina, Capogruppo.