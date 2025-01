S.A. 15 dicembre 2021 20 anni di fotografia: serata a Lo Quarter Il libro raccoglie una corposa selezione delle attività realizzate dal 2000 al 2020 da Su Palatu Fotografia in Sardegna, e in diverse parti d’Europa: la presentazione sabato 18 dicembre ad Alghero



ALGHERO - Sabato 18 dicembre alle 17.00 nella sala conferenze della Fondazione Alghero (Lo Quarter - Largo San Francesco) Mariolina Cosseddu, Sonia Borsato, Luca Spano, Pierluigi Dessì e Salvatore Ligios presenteranno il libro "Vent'anni di fotografia in Sardegna - Su Palatu dal 2000 al 2020" curato da Salvatore Ligios e pubblicato in co edizione da EDES e Soter. L’appuntamento è organizzato dalla Libreria Cyrano con la collaborazione della Fondazione Alghero e dell’Associazione Itinerandia.



Il libro raccoglie una corposa selezione delle attività realizzate dal 2000 al 2020 da Su Palatu Fotografia in Sardegna, e in diverse parti d’Europa. Esposizioni fotografiche, seguite da originali pubblicazioni, rassegne collettive, regionali e internazionali vengono raccontate con abbondante e preziosa documentazione fotografica.



Numerosi i fotografi coinvolti, una lunga lista di professionisti dell'immagine e fotoamatori sono presenti con una o più riproduzioni. In particolare: 244 schede eventi, 1780 immagini (tra fotografie e illustrazioni), più di 500 fotografi coinvolti, 5 edizioni Menotrentuno (2006-2016), 30 collaborazioni con enti, istituzioni, associazioni, 140 cataloghi, la rassegna stampa dal 2000 al 2020, indice dei nomi e dei luoghi coinvolti.



Nella foto: Sonia Borsato