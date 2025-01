S.A. 15 dicembre 2021 Le celebrazioni religiose nell’Aou di Sassari Gli orari delle novene, della Vigilia, della Natività, del Te Deum e dell´Epifania saranno trasmessi sui canali social. Le messe saranno celebrate nella cappella del Santissima Annunziata



SASSARI - La Cappellania ospedaliera ha predisposto il calendario delle messe che dal 16 al 31 dicembre accompagneranno i fedeli, pazienti ricoverati e operatori, per tutte le feste natalizie. Le messe saranno celebrate nella cappella del Santissima Annunziata, al settimo piano dell'ospedale civile, in quella della Sacra Famiglia al padiglione Materno infantile, e nella cappella San Pietro al Palazzo Clemente.



Le celebrazioni religiose potranno essere seguite sulla pagina Facebook della Cappellania ospedaliera Aou Sassari e sul canale Youtube e saranno celebrate nella cappella SS.ma Annunziata e nella cappella. La novena di Natale inizierà il 16 dicembre alle ore 17 per concludersi il 24 dicembre. In questo periodo, dal lunedì al sabato, la novena si svolgerà alle ore 17 mentre la messa alle ore 17,30. La domenica la messa sarà celebrata alle ore 10,30 mentre la novena alle ore 11,15.



La sera del 24 dicembre saranno celebrate due messe alle ore 20 nella cappella SS.ma Annunziata e nella cappella della Sacra Famiglia. Anche il giorno il 25 dicembre saranno celebrate due messe alle ore 10.30 nella cappella SS.ma Annunziata e nella cappella di San Pietro. Il 26 dicembre ci sarà la celebrazione della Festa della Sacra Famiglia alle ore 10.30 e infine il 31 dicembre alle ore 17.00 ci sarà la Santa messa e il Te Deum.