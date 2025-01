S.A. 15 dicembre 2021 Parco Tepilora: nuovo avviso pubblico L’avviso pubblico si rivolge nello specifico a guide iscritte nei registri regionali, persone fisiche, aziende delle produzioni tipiche, artigiani, agricoltori, sia costituiti che in fase di costituzione



BITTI - Il Parco naturale regionale di Tepilora lancia, con un avviso pubblico, il censimento di tutti gli operatori economici e professionisti del settore turistico operanti nel territorio regionale, così da inserirli in apposito elenco che possa consentire l’individuazione e la collocazione su una Banca Dati dedicata. Obiettivo è quello di favorire l’incontro della domanda e dell’offerta dei servizi turistici e delle produzioni all’interno dell’area Parco. L’avviso pubblico si rivolge nello specifico a guide iscritte nei registri regionali, persone fisiche, aziende delle produzioni tipiche, artigiani, agricoltori, sia costituiti che in fase di costituzione.



Il censimento è rivolto inoltre ad associazioni di categoria, associazioni culturali, sportive e ambientali, Agenzie di sviluppo locale e Distretti che manifestano l’interesse a mettere a disposizione i propri servizi, prodotti ed eventi all’interno dell’area di Tepilora e a far parte quindi di elenchi specifici. Tali soggetti dovranno svolgere la propria attività in forma professionale e continuativa così che possano garantire con costanza un vero supporto per i visitatori. In linea con un modello di sviluppo territoriale dove il rispetto della natura e la sostenibilità ambientale siano gli elementi principali a cui fare riferimento, il Parco si rivolge a tutti i soggetti che intendono collaborare per creare un luogo ideale dove praticare un turismo sostenibile, mettendo a disposizione i propri servizi e/o prodotti. In tal modo si intende mettere a sistema nella sua globalità la pluralità di attrattori, di servizi, e, in genere, di tutte le attività connesse al turismo.



Le informazioni che scaturiranno dal censimento saranno utilizzate per dare ai visitatori la possibilità di ricercare e scegliere in modo imparziale tutti i servizi turistici e i prodotti di cui si può fruire nei territori del Parco, con l’obiettivo primario di differenziare e raggiungere diversi gruppi “target”. A tal fine, l’elenco sarà inserito nel sito internet del Parco, a disposizione degli utenti, e sarà aggiornato ogni sei mesi dopo la pubblicazione di ulteriori avvisi pubblici. «Tale censimento – ha spiegato il presidente del Parco, Giuseppe Ciccolini – sarà il punto di partenza per la costruzione di una carta dei servizi turistici della zona protetta, in un’ottica di soddisfazione e tutela del consumatore, che dobbiamo accogliere e accompagnare in tutte le fasi della scoperta dei nostri territori: tra ricchezze ambientali, culturali e agroalimentari». La manifestazione di interesse dovrà essere inviata entro il 31 gennaio 2022.