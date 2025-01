Cor 18 dicembre 2021 La luce delle Clarisse: presentazione ad Alghero Un’occasione unica di solidarietà spiritualità e cultura: la presentazione in programma il 21 dicembre 2021 dalle ore 18 ad Alghero, nella Sala Convegni San Francesco, in Via Carlo Alberto, 46



ALGHERO - Iniziano con Alghero le presentazioni del libro di scritti e di fotografie "La Luce delle Clarisse" che continueranno successivamente a Olbia, Tempio, Oristano, Cagliari, Nuoro e Abbasanta in date da fissare. La presentazione ad Alghero assumerà un significato del tutto particolare. Alghero, infatti è la città, dopo Oristano ed Abbasanta, che ha mostrato maggiore interesse a "La Luce delle Clarisse" sostenendo l’iniziativa soprattutto per merito dei parenti delle due suore di clausura presenti nel Monastero Santa Chiara di Oristano giunte, nel 2014, dal monastero di Monte Agnese di Alghero chiuso nello stesso anno. Si tratta di suor Chiara Rosaria Cacciotto e di suor Maria Immacolata Cacciotto, le cui brevi note biografiche che abbiamo pubblicato nel libro sono: Suor Maria Immacolata Cacciotto, nata ad Alghero (SS) nel 1944, entrata in monastero nel 1966 a 21 anni, casalinga e suor Chiara Rosaria Cacciotto, nata ad Alghero (SS) nel 1941, entrata in monastero nel 1989 all’età di 48 anni, commerciante.



La presentazione sarà moderata dalla giornalista Maria Antonietta Izza e svilupperà, tra i tanti temi contenuti nel libro, le storie singolari di queste donne speciali, i loro rapporti prima e dopo la clausura con le loro famiglie di provenienza e con la città di Alghero. Saranno protagonisti del racconto, con tonalità familiare, Rosanna Udanch e Simona Udanch, nipoti di suor Chiara Rosaria, Raimondo Cacciotto e Raffaele Salvatore. Sarà un racconto condotto dalle nipoti, dai parenti e amici di queste straordinarie donne, amatissime e speciali. Sarà un racconto animato dalla diretta dal Monastero Santa Chiara di Oristano e la sala convegni di San Francesco di Alghero via web. L’iniziativa ha il patrocinio gratuito del Comune di Alghero e la solidarietà dei frati algheresi che mettono gratuitamente a disposizione la sala convegni del complesso monumentale di San Francesco. La presentazione sarà ripresa in diretta su Fb nella pagina del Monastero Santa Chiara Oristano.



Ipotizzando la presenza di 50 persone, compresi relatori e giornalisti, dopo le verifiche del green pass e dopo la consegna dei libri alle persone che intendono acquistarlo sarà proiettato un filmato di Antonello Carboni, musicato da Gianfranco Fedele, che riassume in poche immagini il libro. Successivamente si potrà dialogare via web tra il Monastero Santa Chiara e i relatori e le relatrici che presenteranno il libro. Seguirà il dibattito a cui è prevista la partecipazione di Gabriele Calvisi, fotografo e coordinatore dell’iniziativa di solidarietà in favore delle monache di clausura di Oristano denominata la Luce delle Clarisse, che illustrerà brevemente il libro. La capienza della sala convegni di San Francesco è di 50 posti perciò l’accesso è contingentato. Si prega di prenotare con un messaggio al 3357529960 o con una email all’indirizzo realmonastero@gmail.com.