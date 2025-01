S.A. 20 dicembre 2021 Cinghiale contro suv alle porte di Fertilia La donna alla guida è uscita illesa dall´abitacolo solo perchè ha potuto contare su un mezzo molto robusto e che ha retto l´impatto. Disagi per la presenza degli animali nelle strade che collegano alle zone di campagna e alle borgate



ALGHERO - Un grosso cinghiale è la causa dell'incidente avvenuto nei giorni scorsi ad Alghero. L'animale ha sbarrato il passaggio ad un suv che lo ha centrato in pieno.



Il sinistro è avvenuto intorno alle 20, sulla 127 bis al Km 25. La donna alla guida è uscita illesa dall'abitacolo solo perchè ha potuto contare su un mezzo molto robusto e che ha retto l'impatto. Ciononostante l'animale - che poi non è stato ritrovato - ha sfondato la sbarra e il radiatore dell'auto (nella foto). Sul posto sono intervenuti i Barracelli.



L'invasione dei cinghiali ha numeri inquietanti in Italia e secondo le stime della Coldiretti sarebbe aumentato del 15% nei mesi della pandemia Covid, quando l'emergenza ha ridotto la presenza dell'uomo negli spazi aperti. Alghero non fa eccezione e purtroppo l'evento pandemico e tutta una serie di difficoltà operative legate allo stesso, avevano determinato l’interruzione del piano di contenimento che è ripartito solo nell'ottobre scorso, grazie alla proroga ottenuta per il piano provinciale 2016-2020 dalla Provincia di Sassari fino al 31 dicembre 2022.