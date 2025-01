S.A. 20 dicembre 2021 Cap d’Any è anche Mamatita Extra Festival La città si fa teatro a dicembre con un “extra” colorato e coinvolgente del festival che nutre la comunità con arte di strada, teatro e performance urbane



ALGHERO - Mantenendo una consuetudine nata nel dicembre 2020 quando in zona rossa lo Spazio-T propose azioni teatrali da fruire individualmente, dentro e fuori casa, il Mamatita “extra” festival in questa difficile e lunga fase di “ripresa” cerca di dare il suo contributo all’offerta culturale della città e propone per il Cap d’Any di Alghero 2021 un “extra” colorato e coinvolgente con arte di strada, teatro e performance urbane tout public. La città si farà teatro così dal 22 al 29 dicembre, coinvolgendo la comunità e provando ad immaginare, in questo tempo incerto, nuove possibilità di partecipazione e di rigenerazione culturale.



Giunto alla sua 5^ edizione a settembre, il festival propone tra Natale e Capodanno uno spettacolo itinerante, una parata, uno spettacolo per “voce e sabbia” e una performance urbana che coinvolgerà il pubblico in un gioco-installazione originale, presentato per la prima volta in Sardegna. Il 28 e il 29 dicembre il Mamatita Festival ospita infatti per la prima volta ad Alghero la compagnia torinese Stalker Teatro, che presenta “STELI”, un intervento urbano interattivo, un gioco emozionante, un'installazione/perfomance dal forte impatto visivo e musicale, che coinvolgerà tutta la comunità nell’allestimento di un grande labirinto scenografico. “STELI” è un’occasione ludica originale e inedita che sarà proposta due volte al giorno, con una replica la mattina intorno alle 11 e una il pomeriggio intorno alle 15:30 tra Lo Quarter e Largo San Francesco.



Ad accompagnare il pubblico durante l’attesa di questo spettacolo “extra-ordinario” il 22 dicembre dalle 17 strani “fenicotteri” si aggireranno per il centro della città. Un divertente spettacolo itinerante dal titolo “FENISTRUZZI” in perfetto stile Ditta Vigliacci, duo circense cagliaritano. La mattina della vigilia di Natale, dalle 11 circa, Circo Mano a Mano presenterà una parata “carosello” con trampolieri, giocolieri e street music, divertente e coinvolgente. Il 27 dicembre alle ore 17 nella sala conferenza de Lo Quarter Vito Furio e Daniela Simula metteranno in scena attraverso la suggestiva tecnica della “sand-art” lo spettacolo dal titolo “Il rapimento di Babbo Natale”. Per questo spettacolo è consigliata la prenotazione via mail o whatsapp: info@mamatitafestival.com / +39 349.1389151.