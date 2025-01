S.A. 20 dicembre 2021 Casa Serena dona striscione per la Dinamo Prima della partita due ospiti della residenza di via Pasubio hanno incontrato una rappresentanza di giocatori a cui hanno consegnato uno striscione interamente creato da loro



SASSARI - La passione, l’entusiasmo e la cura che gli anziani di Casa Serena hanno messo nel creare un dono per la squadra devono aver portato bene alla Dinamo, che ieri ha vinto contro Varese. Prima della partita due ospiti della residenza di via Pasubio hanno incontrato una rappresentanza di giocatori a cui hanno consegnato uno striscione interamente creato da loro.



Nei mesi di chiusura legati alla pandemia nel 2021, quando gli anziani potevano riunirsi in piccoli gruppi per i laboratori ma non potevano avere contatti con l’esterno, una decina di loro ha dipinto a mano lo striscione. Ieri due ospiti visibilmente emozionati, in rappresentanza del gruppo per evitare assembramenti anche nel mezzo di trasporto con cui sono arrivati al Palazzetto, hanno consegnato il dono nelle mani di Stefano Gentile, del capitano Giacomo Devecchi e di Massimo Chessa.