Cor 20 dicembre 2021 Consiglio senza numeri tutti a casa Precipita, come prevedibile, la situazione in Consiglio ad Alghero. L´assenza di alcuni membri della maggioranza manda in crisi l´aula. Manca il numero legale per approvare perfino le variazioni al bilancio proposte dalla Giunta. Solo 12 i consiglieri presenti



ALGHERO - La crisi in cui naviga da tempo la maggioranza algherese inizia a farsi sentire anche sui banchi del Consiglio comunale. Nuovo passo falso questa sera (lunedì): L'assenza di alcuni membri della maggioranza manda in crisi l'aula. Manca il numero legale per approvare perfino le variazioni al bilancio proposte dalla Giunta. Presenti soltanto 12 consiglieri, così il presidente Lelle Salvatore (Udc) non ha potuto far altro che chiudere i lavori e aggiornare a data da destinarsi. Scontata in una situazione simile la reazione dei consiglieri di minoranza presenti al Quarter, che parlano di «vergogna senza limite».