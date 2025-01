Cor 21 dicembre 2021 4 Corsie, Bruno: subito l’appalto, «L’Anas presenti il progetto alla città» dichiara l´ex sindaco di Alghero Mario Bruno, che appresa con soddisfazione la notizia sull´approvazione del progetto definitivo chiede di velocizzare sull´appalto per i lotti 1 e 4 dell'Alghero-Sassari



ALGHERO - «Subito l’appalto per il lotto 1 e 4 della Sassari- Alghero». Lo chiede l’ex sindaco Mario Bruno che «apprende con soddisfazione la notizia dell’approvazione del progetto esecutivo ed auspica una celere verifica del contratto di programma tra ministero infrastrutture e Anas per giungere, nella prima parte del 2022, all’appalto dei lavori che richiederanno interventi fino al 2025, circonvallazione compresa». Mario Bruno chiede inoltre al Sindaco di Alghero, al Commissario per le opere pubbliche strategiche in Sardegna Christian Solinas e all’Anas «la presentazione pubblica in città del progetto esecutivo, comprese le opere di mitigazione che riguarderanno la realizzazione non solo del completamento della strada a quattro corsie, la bretella per l’aeroporto e la circonvallazione urbana, ma anche la realizzazione di piste ciclabili a corredo dell’infrastruttura, in grado di assicurare anche una viabilità sostenibile e leggera».