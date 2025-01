Cor 21 dicembre 2021 Aree di Crisi: 10 milioni in infrastrutture La fetta più grossa va al Consorzio Industriale Provinciale di Sassari 4.160.000 euro. Finanziati tutti i progetti in possesso dei requisiti. Solinas: Si tratta di provvedimenti fondamentali per offrire un ulteriore sostegno alle realtà produttive



CAGLIARI - «Con lo scorrimento della graduatoria, riguardante le opere infrastrutturali nelle aree di crisi delle Province di Sassari, Nuoro e Ogliastra, sarà possibile finanziare tutti i progetti in possesso dei requisiti. Si tratta di fondi indispensabili per lo sviluppo territoriale». Lo ha detto il presidente della Regione, Christian Solinas, ricordando che si tratta di finanziamenti destinati alla realizzazione di opere e infrastrutture di interesse regionale, secondo gli obiettivi del Programma regionale di sviluppo.



«I finanziamenti assegnati agli Enti locali da destinare alla realizzazione di opere infrastrutturali – ha aggiunto l’assessore regionale dell’Industria, Anita Pili – sono uno strumento importante anche dal punto di vista strategico perché consentono di soddisfare una parte del fabbisogno di infrastrutture necessarie per l'insediamento delle imprese che gravitano nelle realtà urbane. Si tratta di provvedimenti fondamentali per offrire un ulteriore sostegno alle realtà produttive localizzate nel territorio, migliorandone il grado di attrattività funzionale e qualificandone il contesto ambientale operativo, in armonia con quanto previsto dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia di competitività dei sistemi produttivi e di occupazione».



Un finanziamento totale di 10 milioni 622mila euro così ripartiti: Consorzio Industriale Provinciale di Sassari 4.160.000 euro; Comune di Birori 1.086.300; Comune di Chiaramonti 790.000; Comune di Bolotana 544.717; Comune di Fonni 450.000; Comune di Santa Maria Coghinas 300.000; Comune di Mamoiada 300.000; Comune di Tortolì 590.000; Comune di Cheremule 301.500; Comune di Uri 300.000; Comune di Ovodda 1.440.000; Comune di Ollolai 360.000.