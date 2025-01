Cor 21 dicembre 2021 «Danni calamità, Alghero dimentica» «Di Alghero nessuna traccia nella delibera della Regione Sardegna e non c´è traccia neanche delle motivazioni che hanno portato a questa clamorosa esclusione» la denuncia del capogruppo Pd, Mimmo Pirisi



ALGHERO - «Alghero dimenticata dalla giunta regionale per i danni causati dalle calamità naturali tra il 2018 e gennaio 2021. Questo il risultato dell’ultima approvazione di stanziamento di fondi da parte della Regione Sardegna e della Giunta Solinas. Per Alghero e per i suoi abitanti, imprenditori impegnati nelle varie attività, che hanno subito danni per calamità naturali, in questo arco di tempo , niente. Si attendeva una risposta per questa parte del territorio, che aspettava gli indennizzi che coprissero le perdite patite, ma Alghero, di fatto, non è nei pensieri della giunta leghista in regione». Lo dichiara il capogruppo del Partito democratico in consiglio ad Alghero, Mimmo Pirisi, che cita tutti i comuni beneficiari dei contributi: Arzana, Bonorva, Cagliari, Cardedu, Meana Sardo, Mandas, Jerzu, Ittiri, Osilo, Pozzomaggiore, Thiesi, Ulassai, Villagrande Strisaili, Villasor e Villaputzu.