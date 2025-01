Cor 22 dicembre 2021 Aou, chiusure laboratorio analisi Chiusure nei giorni del 31 dicembre e 8 gennaio 2022. La struttura di via Monte Grappa, inoltre, nella prima settimana di gennaio 2022 accetterà soltanto utenti prenotati



SASSARI – Il laboratorio analisi di via Monte Grappa informa che la struttura resterà chiusa all'utenza esterna nella giornata del 31 dicembre 2021 e nel giorno 8 gennaio 2022. Inoltre, nei giorni 3, 4, 5 e 7 gennaio 2022 il laboratorio accetterà soltanto l’utenza che avrà prenotato le prestazioni. Per prenotare, i cittadini possono chiamare allo 079 26.44.560 dalle 11 alle 14. Le prenotazioni possono essere fatte anche via mail, all'indirizzo prenotaesamilab@aousassari.it.