S.A. 23 dicembre 2021 Nuoro: 200 Carabinieri tra negozi e bus Complessivamente sono state identificate oltre 400 persone. Sono stati implementati i servizi di perlustrazione con posti di controllo e posti di blocco



NUORO - In occasione dell’approssimarsi delle festività Natalizie i Carabinieri del Comando Provinciale di Nuoro e di tutte le Compagnie dipendenti hanno attuato sull’intera provincia, uno spiegamento di forze volto sia al contrasto dei fenomeni predatori e di illegalità in genere e vendita illegale di esplosivi ed artifizi pirotecnici. Infatti sono stati implementati i servizi di perlustrazione con posti di controllo e posti di blocco, nel corso dei quali sono stati effettuati numerosissimi controlli e perquisizioni, assicurando un dinamico e capillare presidio su tutta la provincia.



Complessivamente sono state identificate oltre 400 persone, 200 i Carabinieri impegnati nei piccoli e medi centri. Controlli intensificati degli esercizi commerciali e sui mezzi pubblici relativamente al rispetto delle norme di contenimento dell’epidemia da Covid-19, sanzionando amministrativamente due persone.



Il contrasto ai reati in materia di stupefacenti che ha permesso di rinvenire oltre 300 grammi di droga detenuta illegalmente. I controlli dei Carabinieri del Comando Provinciale di Nuoro, continueranno con un’azione sempre più attenta e aderente ai bisogni del territorio, a tutela della cittadinanza, invitata a chiamare subito il 112.