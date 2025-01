S.A. 23 dicembre 2021 Governatore sardo sposa Magda De Miranda Lei in bianco e lui in tight con tanto di bastone e cilindro per una cerimonia a cui hanno partecipato 300 invitati. Il rito è stato officiato dall´arcivescovo di Cagliari Giuseppe Baturi



CAGLIARI - Fiori d'arancio per il governatore sardo Christian Solinas. Il presidente. Il presidente della Regione Sardegna è convolato a nozze questa mattina con Magda De Miranda.



Lei in bianco e lui in tight con tanto di bastone e cilindro per una cerimonia a cui hanno partecipato 300 invitati. Il rito è stato officiato dall'arcivescovo di Cagliari Giuseppe Baturi.



In chiesa l’intera giunta regionale, tutti i consiglieri del Psd’Az e molti ospiti illustri a cominciare dai deputati e dai senatori del centrodestra. Ai festeggiamenti partecipano i Tazenda e Maria Giovanna Cherchi.



Nella lista nessun regalo di nozze. Il governato renella partecipazione avrebbe dato un codice Iban a tutti gli invitati da utilizzare per una donazione.