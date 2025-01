S.A. 23 dicembre 2021 PlaçAlguer, ricavati in beneficienza I ristoratori del gruppo Fipe Confcommercio e le cantine che hanno aderito all’iniziativa hanno voluto devolvere il ricavato delle serate svolte nei mercati di Via Sassari e della Pietraia a due associazioni di volontariato, l’Approdo Onlus e il Laboratorio delle Strategie



ALGHERO - PlaçAlguer, la manifestazione che ha animato il centro e la borgata della Pietraia dal 13 di novembre fino alle porte del calendario del Cap d’Any, ha avuto una bella conclusione. I ristoratori del gruppo Fipe Confcommercio e le cantine che hanno aderito all’iniziativa hanno voluto devolvere il ricavato delle serate svolte nei mercati di Via Sassari e della Pietraia a due associazioni di volontariato, l’Approdo Onlus e il Laboratorio delle Strategie.



Oggi a Porta Terra, in un incontro con il sindaco Mario Conoci i rappresentanti di categoria che hanno preso parte agli eventi, Massimo Cadeddu e Alessandro Pesapane, hanno consegnato il ricavato ai referenti delle Associazioni, Laura Di Napoli per il Laboratorio delle Strategie e Efisio Ganau per l’Approdo Onlus.



«Un bel gesto che nobilita la categoria e che aggiunge significati ad una manifestazione che ha avuto un esito positivo con l’animazione della città e la valorizzazione delle nostre produzioni alimentari», ha sottolineato Mario Conoci nel ringraziare i rappresentanti della categoria e nel fare un augurio alle associazioni che instancabilmente lavorano a favore delle fasce più deboli.



Nella foto: la consegna avvenuta a Porta Terra