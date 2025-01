Cor 23 dicembre 2021 Mascherine all´aperto e green pass al bancone Green pass da 6 mesi, Ffp2 sui mezzi pubblici e obbligo della terza dose (o due più un tampone) per l´ingresso in discoteca. Stretta della cabina di regia politica per fermare la risalita dei contagi, si attende l´ufficialità del Consiglio dei Ministri



SASSARI - 44.595 nuovi casi e 168 morti oggi in Italia, positività al 4,9%. E' il dato peggiore sul fronte del Coronavirus. Nuove regole dalla cabina di regia politica, presieduta dal premier Mario Draghi, per sciogliere gli ultimi nodi in vista del nuovo "decreto festività" per fermare la risalita dei contagi da Covid-19 e la diffusione della variante Omicron, attualmente stimata al 28%. Consiglio dei Ministri iniziato alle ore 17.30.



Numerosi i punti su cui è stato già trovato l'accordo. Dal 1° febbraio 2022 la durata del green pass vaccinale verrà ridotta da 9 a 6 mesi. Obbligo di mascherine all’aperto e Ffp2 sui mezzi pubblici. Fino al 31 gennaio estensione dell’obbligo di green pass rafforzato al chiuso anche al banco; fino al 31 gennaio divieto di eventi e feste che implichino assembramenti all’aperto. Salteranno così le feste in piazza di fine anno; Ingresso nelle Rsa e discoteche con tre dosi di vaccino o due dosi più tampone negativo.



articolo in aggiornamento