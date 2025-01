Cor 25 dicembre 2021 Seconda croce di Natale: incidente mortale a Villacidro Incidente sulla Provinciale tra Villacidro e Damassi. Dai primi accertamenti non ci sarebbero altri mezzi coinvolti. Sul posto anche i vigili del fuoco e i carabinieri che dovranno ricostruire la dinamica



VILLACIDRO - Seconda croce nella giornata di natale e ancora sangue nelle strade dell'Isola: sulla provinciale 60, a tre chilometri da Villacidro, un uomo ha perso la vita uscendo di strada alla guida della sua auto. Inutili i soccorsi, con il personale del 118 che non ha potuto far altro che constatare il decesso del conducente. I Vigili del Fuoco all'arrivo sul posto hanno provveduto ad estrarre il conducente rimasto incastrato sotto il veicolo. La strada è stata chiusa al traffico. Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri per gli accertamenti e i rilievi di legge.