S.A. 26 dicembre 2021 Il Cap d´Any presenta Joe Bastianich Tutto pronto al Civico Teatro Gavì Ballero di Alghero per l´arrivo di Joe Bastianich. L´appuntamento è martedì 28 dicembre alle 20.30



ALGHERO - Dopo i numerosi concerti che li hanno portati su e giù per l’Italia durante la scorsa estate – inclusa la partecipazione alla prima edizione di Comfort Festival™️, il 4 settembre a Ferrara, e la speciale serata al Castello Sforzesco di Milano insieme a Matthew Lee – Joe Bastianich e La Terza Classe rinnovano la collaborazione e si preparano a un nuovo viaggio invernale. La band napoletana e l'artista italo americano saranno ad Alghero martedì 28 dicembre alle 20.30.



Joe Bastianich, The Restaurant Man, nasce nel Queens e fin da piccolo si appassiona alla musica, con ascolti che vanno dai Led Zeppelin ai Ramones passando per David Bowie e i Rolling Stones. Questa passione sconfinata emerge anche nei programmi televisivi realizzati in esclusiva per Sky che lo hanno coinvolto, tra i quali On The Road, nel quale l’artista si è confrontato con la grande musica popolare italiana e ha avuto modo di conoscere La Terza Classe, band appassionata di folk e bluegrass nata nel 2012 per le strade di Napoli e approdata al noto show tv americano Music City Roots e successivamente alla semifinale dell’edizione italiana 2016 di Italia’s Got Talent. Durante la calda estate del 2021, Joe Bastianich & La Terza Classe hanno deliziato il pubblico italiano con una lungo calendario di serate a base di folk, bluegrass, sonorità made in USA e tantissima voglia di divertirsi e divertire.



Nella foto: Joe Bastianich