Bonus 110%, nuovi fondi per Alghero

ALGHERO - Cantiere occupazione per la tempestiva definizione dei procedimenti a carico delle amministrazioni comunali in materia di Bonus 110 %. Grazie alla legge Omnbius della Regione l’Amministrazione comunale di Alghero riceve un finanziamento di 68.688 euro per un progetto occupazione della durata di 10 mesi che prevede l’impiego di personale con contratto a tempo determinato fino a tre unità, tecnici e amministrativi, che saranno impegnati da gennaio per il disbrigo delle pratiche legate al Bonus 110.



«Grazie al provvedimento dell'assessore regionale al Lavoro, Alessandra Zedda, e alla collaborazione del consulente Marco Tedde - spiega l'assessore all'Urbanistica ed Edilizia Privata Emiliano Piras - riusciamo a dare risposte con alcune unità lavorative che ci consentono di accelerare i procedimenti e avviare numerosi cantieri in città. Un atto concreto che sostituisce le mancate promesse del Governo nazionale, che con la finanziaria del 2020 aveva previsto fondi per per questo scopo purtroppo mai arrivati».



Nella foto: l'assessore all'Urbanistica ed Edilizia Privata Emiliano Piras