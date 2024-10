Cor 28 dicembre 2021 Ad Alghero s´inaugura la seconda convocazione Fratelli d'Italia, gruppo contestato: lettera dall'avvocato I continui problemi di tenuta della maggioranza alla base della nuova scelta del sindaco. Oggi la prima convocazione ad Alghero, in assenza di numero legale la seduta si aprirà mercoledì 29 dicembre, quando basteranno soltanto 9 presenti



ALGHERO - Oggi la cosiddetta "prova del nove": alle 9.30 è convocato il Consiglio comunale di Alghero. Qualora però non si dovesse raggiungere il numero legale di 13 membri presenti, la seduta è aggiornata alle ore 16.30 di mercoledì 29 dicembre. E' la certificazione della crisi in cui si trova la maggioranza che dal 2019 amministra, non senza grandi difficoltà, ad Alghero. Una crisi lunga e subdola, col sindaco fin dai primi mesi messo in discussione insieme alla giunta comunale da numerosi gruppi della coalizione. Oggi, giunti ormai al giro di boa, per certi versi la situazione è ampiamente compromessa in ampi settori della società, e sarà l'annunciato rimpasto a delineare un difficile ma possibile rilancio o il traghettamento dell'esperienza amministrativa verso la fine Consiliatura.



Nella foto: il presidente del Consiglio Lelle Salvatore col sindaco Mario Conoci