Cor 28 dicembre 2021 Fratelli d´Italia Alghero, gruppo contestato: la lettera Protocollata in Comune una richiesta urgente di spiegazioni indirizzata a Presidente e Segretaria sulla denominazione del nuovo gruppo consiliare di "Fratelli d´Italia Alghero"



ALGHERO - Col sindaco di Alghero pressato come non mai dai vertici regionali di Fratelli d'Italia, ormai spazientiti, per lo slittamento continuo della nomina di Alessandro Cocco nell'esecutivo, è sempre più guerra ad Alghero tra militanti storici e nuova guardia all'interno del partito. Protocollata nei giorni scorsi all'attenzione del presidente del Consiglio comunale e della segreteria generale del comune una lettera a firma dell'avv. Tavera, nella quale si chiede in nome e per conto di Ennio Ballarini, Sefora Salis, già coordinatrice ad Alghero del Circolo Tricolore, e Lelle Simula, spiegazioni in merito alla costituzione del nuovo gruppo.



Dopo l'uscita di scena del capogruppo Christian Mulas, infatti, in seno all'adunanza algherese è stata stata autorizzata la costituzione del gruppo denominato "Fratelli d'Italia - Alghero", nonostante il regolamento limiti (e vieti) l'utilizzo di uno stesso nome, se già presente all'atto dell'insediamento. Probabilmente, si tratta soltanto del primo di una lunga serie di atti che a cascata, potranno essere assunti.



I due, infatti, chiedono così di sapere se il gruppo consiliare costituito dai due consiglieri dell’ex gruppo misto (Monica Pulina e Giovanni Monti, entrambi eletti con la Lega) «faccia riferimento al medesimo partito del quale faceva parte il sig. Mulas o se, invece, la denominazione “Fratelli d’Italia – Alghero” sia identificativa di altro raggruppamento politico che non aderisce al partito nazionale “Fratelli d’Italia” guidato dal segretario nazionale On. Giorgia Meloni, come appunto sembrerebbe suggerire la differenziazione introdotta con l’aggiunta al nome del partito del nome della città di Alghero».



Nella foto: il nuovo gruppo dirigente del partito ad Alghero