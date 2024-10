video Cor 30 dicembre 2021 Servizi sociali: impallinata la Salaris Dopo aver gridato e urlato allo scandalo per l´ubicazione in emergenza nel 2018 dei dipendenti degli Servizi sociali al Quarter, dopo circa tre anni nulla si muove. Durissimo Sartore, le sue parole



Alguer.it e in occasione del Consiglio comunale in scena mercoledì, impallina pesantemente l'assessora ai Servizi Sociali del Comune di Alghero, Maria Grazia Salaris, che insieme agli allora consiglieri di opposizione, Monica Pulina, Nunzio Camerada ed Emiliano Piras, gridavano allo scandalo circa l'ubicazione, in emergenza nel 2018, dei dipendenti comunali presso gli uffici al Quarter. Ad oggi, nonostante le critiche e le promesse, nulla si muove e i dipendenti rimangono «in vetrina» (questa l'accusa). «Dopo aver dichiarato che i locali erano nella disponibilità del comune, oggi invece si ipotizza di stanziare 4 milioni per accendere un mutuo ed acquistare uffici per i Servizi Sociali. E' la conferma che al tempo gli attuali amministratori mentivano agli algheresi» sottolinea Sartore in Aula. ALGHERO - Pietro Sartore recupera un vecchio video in rete die in occasione del Consiglio comunale in scena mercoledì, impallina pesantemente l'assessora ai Servizi Sociali del Comune di Alghero, Maria Grazia Salaris, che insieme agli allora consiglieri di opposizione, Monica Pulina, Nunzio Camerada ed Emiliano Piras, gridavano allo scandalo circa l'ubicazione, in emergenza nel 2018, dei dipendenti comunali presso gli uffici al Quarter. Ad oggi, nonostante le critiche e le promesse, nulla si muove e i dipendenti rimangono «in vetrina» (questa l'accusa). «Dopo aver dichiarato che i locali erano nella disponibilità del comune, oggi invece si ipotizza di stanziare 4 milioni per accendere un mutuo ed acquistare uffici per i Servizi Sociali. E' la conferma che al tempo gli attuali amministratori mentivano agli algheresi» sottolinea Sartore in Aula. Guarda e condividi il video su Alguer.tv